Жители Семея пожаловались на коммунальный коллапс и обратились к акиму города

Жители поселка Восход в Семее оказались в заложниках коммунального коллапса. Местная жительница Салтанат Байкадамова рассказывает, что сотни семей вынуждены отапливать квартиры в многоэтажных домах каменным углем, в то время как подвалы этих домов залиты нечистотами. Активисты из микрорайона № 2 утверждают, что канализационная система в поселке изначально была смонтирована с нарушениями. Они просят акима города Семей и руководство ГКП «Семей Водоканал» разобраться в массовой проблеме.

— Мы живем в постоянном страхе. Из-за неправильного уклона труб канализационные колодцы переполняются ежедневно. Нечистоты не просто стоят в подвалах — они размывают грунт под домом. Мы боимся, что в один день фундамент просто не выдержит и здание сложится как карточный домик, — делится опасениями жительница дома № 37 Салтанат Байкадамова.

Происходящее в подвале дома, а также канализационных люках жители для подтверждения зафиксировали на видео.

Из-за отсутствия адекватной инфраструктуры, центрального отопления и постоянной сырости от затопленных подвалов, жильцы многоквартирных домов вынуждены строить в квартирах печи. Это рискованно и угрожает сотням семей пожаром и отравлением угарным газом. Жители попросили акима города Семей Адлета Кожанбаева решить вопрос и провести в многоэтажные дома центральное отопление.

— Это звучит дико, но в XXI веке в многоэтажных домах Семея мы топим квартиры углем и вручную выгребаем золу из печек. Каждый вечер мы засыпаем с тревогой, боясь просто не проснуться из-за угрозы отравления угарным газом. Мы годами умоляем власти провести нам центральное отопление, чтобы перестать жить как в каменном веке среди плесени и дыма, — подчеркивает Салтанат Байкадамова.

По словам другой местной жительницы Веры Ярославцевой, в их подъездах стоит резкий и неприятный запах, а стены поражены грибком. Жители регулярно направляют обращения через колл-центр 109, но не получают системного решения проблемы.

— Мы просим акима города Семей Адлета Кожанбаева лично взять на контроль вопрос с печным отоплением и аварийным состоянием канализационной сети домов. Необходимо выявить причины нарушения уклона труб, восстановить нормальный отвод сточных вод. Наладить своевременную откачку колодцев и установить контроль за графиком обслуживания. Просим не отвечать формально и начать решать эти проблемы, пока не наступила беда, — говорит местная жительница Вера Ярославцева.

Фото: из личного архива Салтанат Байкадамовой