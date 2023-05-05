Десятиэтажный жилой комплекс загорелся в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в десятиэтажном жилищном кооперативе «Lagoon residence», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, пожар произошел в жилищном кооперативе «Lagoon residence» на улице Махамбета. Загорелись несколько квартир на 9-10 этажах здания и примерно на 700 квадратных метров кровли.

В настоящее время идет проливка водой кровли и квартир.

По информации созданного на месте пожара оперативного штаба, в тушении пожара принимают участие 8 единиц спецтехники ДЧС и 40 человек личного состава.

На месте ЧП дежурят несколько карет скорой помощи, официальной информации о пострадавших пока нет.