Десять тысяч квартир для очередников построят в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десять тысяч новых квартир для очередников будет построено в 2021 году. Об этом сегодня на своей странице в Instagram сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов по итогам объезда объектов строительства доступного жилья в микрорайоне Жагалау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

«Поручил увеличить темпы строительства, уделять особое внимание качеству домов и благоустройству. Ранее приняли решение - не отдавать первые этажи под бизнес, а открывать там необходимые жителям социальные объекты: реабилитационные центры, медицинские центры, досуговые центры для детей, опорные пункты полиции и так далее», - написал на своей странице аким.

По словам Алтая Кульгинова, темпы строительства доступного жилья с каждым годом увеличиваются. Если в 2018 году было построено 1800 соцквартир, в 2019 году – 2900 соцквартир, то в 2020году - более 7 тысяч квартир. В текущем году планируется строительство 10 тысяч соцквартир для очередников.

«Это для мам, воспитывающих детей с особыми потребностями, детей-сирот, неполных семей, многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, участников ВОВ и так далее. В том числе, данные соцквартиры предназначены также для вкладчиков «Отбасы банка» (Жилстройсбербанк), которые стоят в очереди. Таким образом, только за последние три года количество соцквартир будет увеличено более чем в 5,5 раза», - отметил Алтай Кульгинов.

Ключи от льготных квартир выдаются в течение всего года, а социальное жилье возводится во всех районах города: микрорайоне Отау, Жагалау, на Ш. Кудайбердыулы, в жилом массиве Пригородный, на Р. Кошкарбаева, в районе нового вокзала и так далее.

«В текущем году также продолжим программу «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В рамках данной программы до конца года жилье получат свыше 1 тыс. молодежи! Помимо этого, для молодежи также запустим специальную жилищную программу (соцкредитование)», - написал аким.

В заключение аким добавил, что для улучшения жилищных условий горожан расширена категория участников жилищных программ по линии Казахстанской жилищной компании (КИК): могут участвовать медработники, педагоги, социальные работники, пожарные, стражи порядка, деятели культуры и спорта. Кроме того, увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 до 1,5 млн тенге.