Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Десять школ строят в Западно-Казахстанской области

Автор:  
Акбота Кузекбай
25 Мая 2021, 18:07
Десять школ строят в Западно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области ведется строительство десяти школ, в прошлом году были построены три школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, в 2020 году в области завершено строительство трех школ. В результате количество трехсменных школ снижено с семи до четырех и решен вопрос одной аварийной школы.

«В этом году ведется строительство десяти школ, в том числе две школы строят за счет частных инвестиций. До конца года завершим строительство четырех школ», - сообщил Гали Искалиев на пресс-конференции в СЦК.

По информации акима, за счет частных инвестиций в прошлом году началось строительство общежитий на 1000 мест для студентов одного университета и трех колледжей. Один из объектов, по словам Гали Искалиев, уже сдан в эксплуатацию.

Благодаря привлеченным инвестициям, как отметил глава региона, сэкономлено 6,5 миллиарда тенге из местного бюджета.


Западно-Казахстанская область   Образование   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане