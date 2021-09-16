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Десять семей из Арыси готовы переехать в Павлодарскую область

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Сентября 2021, 17:00
Десять семей из Арыси готовы переехать в Павлодарскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Арыси городским филиалом партии «Nur Otan» совместно с Центром занятости населения в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» проведен День «Открытых дверей» по вопросам переселения в северные регионы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В День «Открытых дверей» для жителей города выступили директор Центра занятости Шарбактинского района Г. Смаилханова и аким Галкинского сельского округа Д. Нурсеитов, которые возглавили специальную делегацию из Павлодарской области.

Были озвучены вопросы поддержки и вакансии со стороны государства гражданам и семьям, переехавшим в северные регионы. В результате агитационной работы 10 семей из города Арыси выразили желание переехать.


Павлодарская область   Туркестанская область   Занятость   Общество  
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