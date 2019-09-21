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20.09.2019 19:42
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Десять саперов получили ранения близ Арыси
АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В 60 км от Арыси произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса, пострадали 10 саперов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
«21 сентября в ходе ликвидации последствий ЧП и плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арыси), произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. . В результате 10 специально подготовленных саперов - военнослужащих по контракту получили осколочные ранения.
Военнослужащие госпитализированы в полевой госпиталь Министерства обороны Республики Казахстан. Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
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