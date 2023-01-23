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Десять подвидов субсидий отменяют в сфере сельского хозяйства

23 Января 2023, 11:52
Десять подвидов субсидий отменяют в сфере сельского хозяйства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек сообщил об отмене ряда субсидий в этой сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства в прошлом году проведена большая работа по совершенствованию системы субсидирования агропромышленного комплекса. Ключевой задачей реформирования системы субсидирования является сохранение продовольственной безопасности. Выработан компромиссный вариант, который позволит минимизировать коррупционные риски, максимально учесть мнение фермерского сообщества, сохранить социально-экономическую стабильность на селе, а также обеспечить внутренний рынок продовольственными товарами в достаточном объеме», - сказал Абулхаир Тамабек на коллегии ведомства.

Он заверил, что нормативы субсидирования по товарно-специфическим субсидиям на молоко, мясо птицы и яйцо остаются без изменений.

«В целом отменяются порядка 10 подвидов субсидий, имеющих низкую эффективность и высокие коррупционные риски», - отметил спикер.

В Минсельхозе пояснили, что это - аренда быков и баранов-производителей, субсидирование строительства прудов для сбора талых вод, стоимости мяса индейки, водоплавающей птицы, вагончиков, рыбного хозяйства, услуг ревизионных комиссий сельскохозяйственных кооперативов по проведению аудита, сельскохозяйственных кооперативов по искусственному осеменению маточного поголовья КРС и МРС, не имеющих собственного поголовья.

«Также вводится норма взятия сельхозтоваропроизводителями встречных обязательств. Вводится бесплатная государственная информационная система субсидирования, которая интегрирована с основными госинформбазами. Для повышения доступности субсидий сельхозтоваропроизводителям внедрены «листы ожидания». В целом все новые проекты Правил субсидирования на сегодняшний день находятся на согласовании в государственных органах и в ближайшее время будут утверждены», - добавил вице-министр.


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