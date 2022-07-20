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Десять подвидов омикрон-штамма COVID-19 выявили в Китае в июле
20 Июля 2022 08:44

Десять подвидов омикрон-штамма COVID-19 выявили в Китае в июле

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – С момента подтверждения первого локального случая заболевания омикрон-штаммом ВА.5 в китайском мегаполисе Сиань 6 июля, за последние две недели в материковом Китае выявили 10 подвидов данного штамма COVID-19. Об этом пишет издание «Хуанцю Шибао», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации издания, в июле месяце в материковом Китае выявили 10 подвидов омикрон-штамма коронавируса, которые активно распространяются в стране. 6 июля в городе Сиань (провинции Шэньси, Северо-Западный Китай) зафиксировали первый локальный случай заболевания омикрон-штаммом ВА.5.

Как сообщают местные СМИ, другие подвиды омикрон-штамма коронавируса зарегистрированы в таких китайских мегаполисах, как Шанхай, Тяньцзинь, Циндао, Далянь, Ланьчжоу и Гуанчжоу.

По данным Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, по состоянию на вторник в материковом Китае выявили более 700 случаев заболевания коронавирусом.


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Автор:
Корреспондент
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