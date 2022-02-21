Десять побед и пять поражений: казахстанские боксеры стартовали на турнире в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Софии (Болгария) начался международный турнир по боксу «Странджа», на котором широко представлена мужская сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По итогам первого дня соревнований десять казахстанских боксеров прошли дальше, а пять — досрочно завершили выступление на турнире.

Результаты всех боев с участием казахстанцев:

54 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Салах Ибрагим (Германия) — 5:0

54 кг. Талгат Сырымбетов (Казахстан) — Максим Чернышев (Россия) — 0:5

57 кг. Оразбек Асылкулов (Казахстан) — Франческо Иоциа (Италия) — 5:0

63,5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы (Казахстан) — Эдгарас Скурделис (Литва) — 5:0

63,5 кг. Абзал Серик (Казахстан) — Дин Клэнси (Ирландия) — 5:0

67 кг. Дулат Бекбауов (Казахстан) — Дархан Дуйсебай (Казахстан) — 4:1

71 кг. Куан Куатов (Казахстан) — Харрис Акбар (Англия) — 4:1

75 кг. Диас Молжигитов (Казахстан) — Александр Хижняк (Украина) — 0:5

80 кг. Ерасыл Жакпеков (Казахстан) — Владимир Мирончиков (Сербия) — 3:2

80 кг. Жанибек Картбаев (Казахстан) — Газимагомед Джалидов (Испания) — 0:5

86 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) — Еркин Адылбек уулу (Кыргызстан) — 5:0

92 кг. Абзал Куттыбеков (Казахстан) — Владимир Узунян (Россия) — 4:1

+92 кг. Аманат Сабыргали (Казахстан) — Нелви Тиафак (Германия) — 0:5

+92 кг. Нурлан Сапарбай (Казахстан) — Винченцо Фиаскетти (Италия) — 5:0.