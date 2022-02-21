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Десять побед и пять поражений: казахстанские боксеры стартовали на турнире в Болгарии

21 Февраля 2022 07:32
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Десять побед и пять поражений: казахстанские боксеры стартовали на турнире в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Софии (Болгария) начался международный турнир по боксу «Странджа», на котором широко представлена мужская сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По итогам первого дня соревнований десять казахстанских боксеров прошли дальше, а пять — досрочно завершили выступление на турнире.

Результаты всех боев с участием казахстанцев:

54 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Салах Ибрагим (Германия) — 5:0

54 кг. Талгат Сырымбетов (Казахстан) — Максим Чернышев (Россия) — 0:5

57 кг. Оразбек Асылкулов (Казахстан) — Франческо Иоциа (Италия) — 5:0

63,5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы (Казахстан) — Эдгарас Скурделис (Литва) — 5:0

63,5 кг. Абзал Серик (Казахстан) — Дин Клэнси (Ирландия) — 5:0

67 кг. Дулат Бекбауов (Казахстан) — Дархан Дуйсебай (Казахстан) — 4:1

71 кг. Куан Куатов (Казахстан) — Харрис Акбар (Англия) — 4:1

75 кг. Диас Молжигитов (Казахстан) — Александр Хижняк (Украина) — 0:5

80 кг. Ерасыл Жакпеков (Казахстан) — Владимир Мирончиков (Сербия) — 3:2

80 кг. Жанибек Картбаев (Казахстан) — Газимагомед Джалидов (Испания) — 0:5

86 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) — Еркин Адылбек уулу (Кыргызстан) — 5:0

92 кг. Абзал Куттыбеков (Казахстан) — Владимир Узунян (Россия) — 4:1

+92 кг. Аманат Сабыргали (Казахстан) — Нелви Тиафак (Германия) — 0:5

+92 кг. Нурлан Сапарбай (Казахстан) — Винченцо Фиаскетти (Италия) — 5:0.


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#Соотечественники   #Спорт   #Бокс  
Поделиться:
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