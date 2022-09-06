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Десять очагов степных пожаров тушат в Карагандинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Сентября 2022, 23:36
Десять очагов степных пожаров тушат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За сутки 6 сентября на территории Карагандинской области в связи с высокой температурой воздуха и сильными порывами ветра до 20 метров в секунду были зарегистрированы 17 природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК, передает МИА «Казинформ».

«Из 17 пожаров ликвидированы семь. На контроле остаются 10, из них один степной пожар площадью 300 га в районе населенного пункта Кызылтау Шетского района и девять степных загораний площадью не более 50 га. На всех очагах задействованы силы ДЧС, ДПФ (добровольных пожарных формирований) местных исполнительных органов и лесничеств», - говорится в сообщении министерства по ЧС.

Всего в ликвидации природных пожаров и загораний задействовано 279 человек и 78 единиц техники, из них: ДЧС Карагандинской области - 59 человек и 15 единиц техники, ДПФ– 205 человек и 60 единиц техники, лесхозы – 15 человек и три единицы техники.

ДЧС Карагандинской области обращается к гражданам о строгом соблюдении правил пожарной безопасности, не поддаваться панике и в случае необходимости обращаться на телефоны дежурно- диспетчерской службы 101, 112.

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