Десять объектов здравоохранения построят в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области предусмотрено строительство 10 объектов здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проектом комплексного плана развития Туркестанской области предусмотрено строительство 10 объектов здравоохранения, из них семь объектов в Туркестане и три объекта в городах Арысь и Сарыагаш. В Туркестане компания YDA проявила заинтересованность в реализации проекта государственно-частного партнерства «Строительство областной многопрофильной больницы на 570 коек», - сказал Алексей Цой.

Данный проект, по словам министра, государственно-частного партнерства реализуется на республиканском уровне и включен в Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.

«Будет построена клиника международного уровня, которая будет оказывать высокотехнологичные услуги жителям и гостям области», - добавил Алексей Цой.

Глава Минздрава также сообщил, что планируется строительство областной детской больницы на 190 коек (Республиканский бюджет, 2022-2024 годы).

«Здание Туркестанской детской больницы, построенное в 2014 году, соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, но не имеет в своем составе специализированных отделений хирургического профиля, консультативно–диагностической поликлиники, диагностического отделения», - пояснил Алексей Цой.

Было отмечено, что планом также предусмотрено строительство городской поликлиники на 500 посещений в городе Туркестан (ГЧП, 2023-2024 годы).



