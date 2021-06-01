Десять объектов здравоохранения построят в Туркестанской области
«Проектом комплексного плана развития Туркестанской области предусмотрено строительство 10 объектов здравоохранения, из них семь объектов в Туркестане и три объекта в городах Арысь и Сарыагаш. В Туркестане компания YDA проявила заинтересованность в реализации проекта государственно-частного партнерства «Строительство областной многопрофильной больницы на 570 коек», - сказал Алексей Цой.
Данный проект, по словам министра, государственно-частного партнерства реализуется на республиканском уровне и включен в Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.
«Будет построена клиника международного уровня, которая будет оказывать высокотехнологичные услуги жителям и гостям области», - добавил Алексей Цой.
Глава Минздрава также сообщил, что планируется строительство областной детской больницы на 190 коек (Республиканский бюджет, 2022-2024 годы).
«Здание Туркестанской детской больницы, построенное в 2014 году, соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, но не имеет в своем составе специализированных отделений хирургического профиля, консультативно–диагностической поликлиники, диагностического отделения», - пояснил Алексей Цой.
Было отмечено, что планом также предусмотрено строительство городской поликлиники на 500 посещений в городе Туркестан (ГЧП, 2023-2024 годы).