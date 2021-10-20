Десять молочных комплексов откроют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области обсудили социально-экономическое развитие региона за девять месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судя по отчету руководителя управления экономики Куанышбека Калижанова, по основным отраслям экономики наблюдается рост показателей. Исключение составляет демография в регионе.

В главной отрасли области – сельском хозяйстве – валовой выпуск продукции составил 833,9 млрд тенге. Производство мяса возросло на 2,1%, молока - на 6,1%. Производство яиц увеличивается во всех районах, кроме Кызылжарского, где снижение составило 43%. Незначительный спад – на уровне 0,2% - в Мамлютском районе.

«Несмотря на трудности с погодой, удалось сохранить тенденцию на уровне прошлого года. Отдельные районы ослабили темпы. Акимы должны проанализировать ситуацию, сделать выводы, чтобы впредь не допускать таких провалов. Отмечу хорошую работу новых молочных комплексов: три фермы произвели более шести тысяч тонн молока. Идет строительство 16 ферм. Из них 10 сдаем в этом году. Таких ферм должно быть много. Механизмы поддержки для сельхозтоваропроизводителей, желающих заниматься этим видом деятельности, есть. Акимам районов нужно сейчас знать, кому нужна будет финансовая помощь для реализации этих проектов. То же самое касается производства мяса», - сказал К. Аксакалов.

В отрасли промышленности, по отчетам облакимата, рост на 6,7%. По словам акима области, к концу года портфель заказов машиностроительных предприятий увеличится до 51 млрд тенге. Инвестиций с начала года привлекли на 17,5% больше, нежели в прошлом году.

«Показатели должны быть качественными, а не количественными. Все должно быть сделано на благо жителей региона», - сказал К. Аксакалов.



