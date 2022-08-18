18 Августа 2022 09:41

Десять мешков сахара купил по поддельному чеку сельчанин в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 10 мешков сахара купил по поддельному чеку сельчанин в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Ордабасинский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, некий знакомый купил у нее в продуктовом магазине 10 мешков сахара и предъявил поддельный чек. Ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 180 тыс. тенге.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался местный житель. Как выяснилось, молодой человек показал продавцу поддельный чек, забрал товар и скрылся с места происшествия. Затем мешки с сахаром он продал, а деньги потратил на свои нужды. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Фото: polisia.kz











