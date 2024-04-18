11:43, 18 Апрель 2024 | GMT +6
Десять лавин сошли в горах Алматы
В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы самопроизвольно сошли 10 лавин общим объемом 55 320 кубометров, передает корреспондент агентства Kazinform.
— 17 апреля в лавиносборах бассейна рек Улкен и Киши Алматы самопроизвольно сошли 10 лавин общим объемом 55 320 кубометров. Жертв и пострадавших нет, — проинформировали в ГУ «Казселезащита».
«Казселезащита» рекомендует не посещать горы в ближайшие дни в связи с высокой степенью лавинной опасности.
Ранее в Бостандыкском районе Алматы произошел самопроизвольный сход лавины.