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    11:43, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Десять лавин сошли в горах Алматы

    лавины в Алматы
    Фото: ГУ «Казселезащита»

    В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы самопроизвольно сошли 10 лавин общим объемом 55 320 кубометров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — 17 апреля в лавиносборах бассейна рек Улкен и Киши Алматы самопроизвольно сошли 10 лавин общим объемом 55 320 кубометров. Жертв и пострадавших нет, — проинформировали в ГУ «Казселезащита».

    «Казселезащита» рекомендует не посещать горы в ближайшие дни в связи с высокой степенью лавинной опасности.

    Ранее в Бостандыкском районе Алматы произошел самопроизвольный сход лавины.

    Теги:
    Казселезащита Регионы Горы Алматы Реки Лавина
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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