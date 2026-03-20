Десять казахстанских ТЭЦ остаются в критической «красной зоне»

В обсуждении приняли участие заместители акимов областей, руководители энергопредприятий и представители региональных штабов.

Открывая совещание, глава ведомства констатировал, что текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Благодаря программе «Тариф в обмен на инвестиции» в 2025 году удалось снизить общий уровень износа ТЭЦ по стране с 61% до 59%.

Три ТЭЦ переведены в «зеленую зону», а девять — выведены из «красной зоны».

Однако ситуация требует дальнейших жестких мер: на сегодняшний день из 37 казахстанских ТЭЦ 10 объектов по-прежнему находятся в «зеленой зоне», 17 — в «желтой», и 10 станций остаются в критической «красной зоне».

В перечень проблемных объектов, требующих экстренного внимания, вошли ТЭЦ в городах: Семей, Темиртау ГРЭС-1, Петропавловск, Актау ТЭЦ-2, Павлодар ТЭЦ-2, Степногорск, Уральск, Кызылорда, Аркалык и Тараз.

Для стабилизации ситуации на этих станциях утверждены масштабные планы ремонтной кампании. В целом по проблемным объектам запланирован капитальный ремонт девяти энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. Уже начат ремонт двух энергоблоков, пяти котлов и двух турбин. Завершен ремонт одной турбины.

Фото: Министерство энергетики РК

В частности, на ТЭЦ в красной зоне также проводятся работы по обновлению оборудования. На Степногорской ТЭЦ в рамках ремонтной кампании планируется обновление двух котлоагрегатов и двух турбоагрегатов, а на Петропавловской ТЭЦ-2 предусмотрен ремонт пяти котлоагрегатов и одного турбоагрегата. В Павлодаре на ТЭЦ-2 запланированы работы на двух котлах и двух турбоагрегатах, в то время как на ТЭЦ-2 МАЭК в Актау отремонтируют два котлоагрегата и два турбоагрегата. На ТЭЦ-4 в Таразе будет обновлен один котлоагрегат, а на ГРЭС-1 в Темиртау подготовят один котлоагрегат и один турбоагрегат.

Вместе с тем анализ ситуации показал, что одного лишь проведения ремонтов недостаточно. Ерлан Аккенженов обратил внимание на ограниченность финансирования коммунальных объектов и сохраняющиеся риски аварийности даже после обновления оборудования. Это требует перехода от краткосрочного планирования к системной работе и усиления надзора за подрядчиками.

— Мы не имеем права входить в следующий отопительный сезон с таким же багажом проблем. Вывод этих десяти станций из «красной зоны» — абсолютный приоритет текущей ремонтной кампании. Требую от акиматов и собственников станций не формальных отписок, а реальных, пошаговых планов технического оздоровления объектов. Все выявленные риски должны решаться оперативно и на местах, — заявил министр энергетики.

По итогам совещания дан ряд конкретных поручений:

мкиматам регионов — до конца текущего месяца утвердить детальные планы мероприятий по выводу ТЭЦ из «красной зоны» с указанием технических действий;

АО «KEGOC» — обеспечить строгий системный мониторинг исполнения графиков ремонтов;

Комитету государственного энергонадзора — установить еженедельный контроль за работами на десяти проблемных ТЭЦ и деятельностью подрядных организаций.

Ерлан Аккенженов подчеркнул, что все выявленные риски необходимо решать оперативно, а регионы должны проявлять активность и системный подход, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение населения и стабильную работу энергетической инфраструктуры страны.

