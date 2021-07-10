Десять иностранцев выдворены из страны в Туркестане

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Сотрудники миграционной службы УП города Туркестана в период с 5 по 12 июля текущего года проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2021». Его основной целью является выявление нарушений в сфере миграционного законодательства, пресечение каналов нелегальной миграции и предупреждение других административных правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

За двое суток ОПМ «Нелегал» на территории областного центра полицейскими выявлено 10 иностранных граждан, в отношении которых составлены административные протокола по статье 517 ч.4 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» и наложены штрафы. Также решением суда нарушители миграционного законодательства выдворены за пределы Республики Казахстан.

Кроме того, за предоставление жилища иностранцу и нарушение законодательства в области миграции 5 горожан привлечены по ст. 518 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства».

Ещё на 11 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, также наложены административные штрафы по статье 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

В свою очередь, полицейские Туркестана призывают граждан соблюдать законы и не нарушать миграционное законодательство. В случае выявления правонарушителей, они будут привлечены ответственности в соответствии с законами РК.