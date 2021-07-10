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    10:37, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Десять иностранцев выдворены из страны в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Сотрудники миграционной службы УП города Туркестана в период с 5 по 12 июля текущего года проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2021». Его основной целью является выявление нарушений в сфере миграционного законодательства, пресечение каналов нелегальной миграции и предупреждение других административных правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    За двое суток ОПМ «Нелегал» на территории областного центра полицейскими выявлено 10 иностранных граждан, в отношении которых составлены административные протокола по статье 517 ч.4 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» и наложены штрафы. Также решением суда нарушители миграционного законодательства выдворены за пределы Республики Казахстан.

    Кроме того, за предоставление жилища иностранцу и нарушение законодательства в области миграции 5 горожан привлечены по ст. 518 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства».


    Ещё на 11 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, также наложены административные штрафы по статье 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

    В свою очередь, полицейские Туркестана призывают граждан соблюдать законы и не нарушать миграционное законодательство. В случае выявления правонарушителей, они будут привлечены ответственности в соответствии с законами РК.


    Теги:
    Туркестанская область Общество Правоохранительные органы
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