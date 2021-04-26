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    19:00, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Десять физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Восточном Казахстане

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025 года в Восточно-Казахстанской области проводится работа по развитию массового спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Как рассказал в ходе пресс-конференции руководитель управления физической культуры и спорта Досжан Уалханов, в прошлом году количество восточноказахтанцев, которые систематически занимаются спортом, увеличилось до 427 тысяч.

    Для того чтобы все больше людей приобщалось к спорту и активному образу жизни, строятся различные спортивные объекты. Всего в регионе на данный момент свыше 3 тысяч спортивных сооружений. В прошлом году в эксплуатацию ввели 16 объектов, в том числе три физкультурно-оздоровительных комплекса в поселке Актогай, в селе Кокпекты и в городе Шар. Также появилось два плавательных бассейна, пять спортивных площадок, пять мини-футбольных полей, одна хоккейная коробка.

    «Сейчас ведется строительство трех спортивных объектов, а именно двух физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Катон-Карагай и в городе Шемонаиха, а также одого спортивного модуля в селе Маканчи. В этом году планируется начать строительство 10 ФОКов в селах Маркаколь, Аксуат, Кайнар, Бородулиха, Самарское, Бозанбай, Улкен-Нарын и в городе Серебрянске», – рассказал Досжан Уалханов.


    Теги:
    Спорт Восточно-Казахстанская область Другие государственные органы Акимат Строительство Общество Благоустройство
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