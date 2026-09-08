Десять человек утонули за купальный сезон в ВКО

За купальный сезон в Восточном Казахстане утонули 10 человек, еще 28 удалось спасти, передает корреспондент агентства Kazinform.

Все трагические случаи произошли в необорудованных или запрещенных для купания местах. Одной из основных причин гибели людей спасатели называют переоценку собственных возможностей на воде.

— В течение купального сезона спасены 28 человек, в том числе восемь детей. Все случаи гибели людей на воде произошли в необорудованных и запрещенных для купания местах, — сообщили в ДЧС ВКО на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Безопасность на водоемах в течение лета обеспечивали восемь спасательных подразделений. Специальную подготовку также прошли 38 добровольцев. Всего за сезон провели более 1 800 рейдов и патрулирований.

В области были определены 23 официальных участка для купания. При этом во время проверок выяснилось, что еще 22 заявленных места отдыха не соответствуют требованиям безопасности на воде. На 93 участках купание запрещено.

Несмотря на завершение купального сезона, спасатели продолжают предупреждать жителей об опасности на водоемах. При использовании маломерных судов необходимо надевать спасательные жилеты, не допускать перегрузки и не выходить на воду в темное время суток. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли на водоемах Карагандинской области с начала года.