Десять человек спасли на пожаре в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Десять человек эвакуировали при пожаре из жилого дома карагандинские спасатели. Среди них было двое детей. За последние сутки огнеборцы 12 раз выезжали на тушение пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

13 октября в 20:27 поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Пичугина. Заявитель сообщил о том, что горит квартира, в которой возможно есть дети. Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные незамедлительно приступили к спасению людей.

«При проведении разведки в квартире на 3 этаже обнаружено горение в кухне на площади 6 кв. м. Из-за сильного задымления подъезда несколько жителей не могли самостоятельно покинуть квартиры. Пожарные, используя спасательные колпаки, вывели из подъезда 10 человек, в том числе 2 детей, находившихся в квартире прямо над горящей. С помощью тепловизора были также проверены все смежные и рядом расположенные квартиры. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 21:05. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

За прошедшие сутки подразделениями Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области осуществлено 20 выездов, из них на тушение пожаров и случаев горения 12 раз, на проведение аварийно-спасательных и поисковых работ 8 раз. При этом спасено 17 человек.

5 пожаров произошли по причине короткого замыкания электропроводов, причиной одного пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей и дымоходов.

Огнеборцы напоминают о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности:

- следить за исправностью электросистемы;

- содержать электрические приборы, плиты в исправном состоянии;

- не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов, это приводит к перегрузке электросети;

- не использовать самодельные электронагревательные приборы;

- использовать только исправные печи, своевременно очищать дымоходы от сажи;

- не допускать растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;

- не перекаливать печь.

- не использовать газовые баллоны в жилых многоквартирных домах, имеющих более 2-х этажей.