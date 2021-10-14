Десять человек спасли на пожаре в Караганде
13 октября в 20:27 поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Пичугина. Заявитель сообщил о том, что горит квартира, в которой возможно есть дети. Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные незамедлительно приступили к спасению людей.
«При проведении разведки в квартире на 3 этаже обнаружено горение в кухне на площади 6 кв. м. Из-за сильного задымления подъезда несколько жителей не могли самостоятельно покинуть квартиры. Пожарные, используя спасательные колпаки, вывели из подъезда 10 человек, в том числе 2 детей, находившихся в квартире прямо над горящей. С помощью тепловизора были также проверены все смежные и рядом расположенные квартиры. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 21:05. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
За прошедшие сутки подразделениями Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области осуществлено 20 выездов, из них на тушение пожаров и случаев горения 12 раз, на проведение аварийно-спасательных и поисковых работ 8 раз. При этом спасено 17 человек.
5 пожаров произошли по причине короткого замыкания электропроводов, причиной одного пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей и дымоходов.
Огнеборцы напоминают о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности:
- следить за исправностью электросистемы;
- содержать электрические приборы, плиты в исправном состоянии;
- не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов, это приводит к перегрузке электросети;
- не использовать самодельные электронагревательные приборы;
- использовать только исправные печи, своевременно очищать дымоходы от сажи;
- не допускать растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
- не перекаливать печь.
- не использовать газовые баллоны в жилых многоквартирных домах, имеющих более 2-х этажей.