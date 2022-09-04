Десять человек пострадали при пожаре в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожарах в Костанайской области получили 10 человек. Среди них жители поселков, работник лесхоза, сотрудник акимата и сотрудники МЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В Аулиекольском районе Костанайской области продолжается работа по тушению лесного пожара.

«Забор воды вертолетами для водосливных устройств велся из естественного водоема на расстоянии 25 км от места. Проведен 21 сброс на тушение. Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен. Пожары в жилых домах села Аманкарагай и села Озерное локализованы, проводится тушение отдельных очагов. Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано. Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), из которых 4 находятся в Центральной районной больнице, 6 человек после осмотра и оказания помощи отправили домой», - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.

В тушении пожара участвуют 91 единица техники, 3 воздушных судна, 5 пожарных поездов, 600 человек личного состава: МЧС - 40 единиц техники, 261 человек личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, В/Ч 52859 (г. Караганда); МВД - 33 человека личного состава; НГ МВД (В/Ч 6697) - 150 человек, 14 единиц техники; Минобороны - 20 человек личного состава; Лесхоз - 32 единицы техники, 83 человека из лесной охраны; РГКП «КазАвиаЛесохрана» - 12 человек, 2 единицы техники, 1 воздушное судно; МИО - 3 единицы техники, 20 человек личного состава; АО «КТЖ» - 5 пожарных поездов (21 человек).





В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге (поезда №82, 43, 51, 37, 622. Всего 908 пассажиров).

По данным РГП «Казгидромет», 4 сентября на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 м/с. 3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 23 м/с, площадь пожара превысила 9 400 га. Общая площадь лесного массива в Аулиекольском районе 40 000 га.

Создалась угроза для населенных пунктов: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное. Эвакуировали 1841 человека из села Озерное (250 человек) и северной части села Аманкарагай (1000 человек), села Калинино (228 человек) и Лесное (363 человека). Эвакуированных разместили в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате, обеспечили их питанием.

Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области. Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Начиная с 16:00 3 сентября зарегистрирован переход пожара на жилые строения сел Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание), Лесное (1 жилой дом), Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек), территорию Аманкарагайской нефтебазы. В настоящее время огнем уничтожено и повреждено 108 строений.

Сегодня в Костанайскую область прибывает дополнительная группа 15 автоцистерн, 2 Вахтовки, 1 служебный автомобиль и 98 человек личного состава с ДЧС Нур-Султана, также 2 вертолета МЧС с водосливными устройствами из Алматы.

В настоящее время проводится воздушная разведка для оценки обстановки. Силы и средства по итогам воздушной разведки направят на тушение очагов пожаров в лесном массиве и защиту населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь пожара превысила 9 400 га. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области.





Фото: пресс-служба МЧС РК