Десять человек получили ранения при стрельбе в США

Массовая стрельба в Тусоне привела к ранениям 10 человек, среди которых оказался и подозреваемый. Об этом заявили представители местных властей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Представители полицейского управления города заявили, что стрельба произошла ночью в воскресенье в многолюдном районе центра Тусона, второго по численности населения города Аризоны.

Как сообщили местные СМИ, полицейские, патрулировавшие район, услышали выстрелы и немедленно бросились в сторону звука. Прибыв на место происшествия, они увидели убегающего мужчину. Подозреваемый проигнорировал приказ остановиться, вынудив одного из полицейских открыть огонь.

Правоохранители оказали пострадавшим первую помощь на месте происшествия, после чего пожарная служба Тусона доставила их в ближайшую больницу.