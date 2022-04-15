Десять часов тушили лесной пожар в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Десять часов тушили пожар в государственном лесном фонде Павлодарской области. Пламя не удавалось долго ликвидировать из-за ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Пожароопасный сезон в области официально начался 4 апреля. Уже за неделю произошло 30 пожаров, из них 21 – в пойме Иртыша. Чаще всего горели Павлодарский и Железинский районы.

«В большинстве случаев причина возгорания – человеческий фактор», - сказал на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций заместитель акима области Мейрам Утешов.

«В первую очередь это сельскохозяйственные палы, которые запрещены в стране, и которые землепользователи проводят незаконно и бесконтрольно, – отметил спикер. – А степные пожары часто приводят к лесным пожарам, которые очень трудно ликвидировать».

Так, два пойменных пожара распространились на земли гослесфонда 12 апреля, «помог» им в этом сильный порывистый ветер.

В первом случае с территории Иртышского сельского округа огонь перекинулся на гослесфонд Урлютюбского учреждения. Пожар локализовали спустя десять часов. Во втором случае пламя на земли гослесфонда Павлодарского лесхоза пришло с Мичуринского сельского округа. Общая площадь лесного пожара составила 1,6 гектара.

Владельцы земельных участков, с которых начался огонь, установлены. На них будет подан иск в суд на возмещение ущерба.

«11 апреля на территории Урлютюбского лесхоза в Железинском районе вдоль дороги Павлодар – Омск горели хвойные, – сообщил заместитель руководителя управления недропользования Сагын Толеутаев. – Из-за порывов ветра пожар перешел в верховой. Локализация – спустя два часа. Предположительная причина – умышленный поджог неустановленными лицами».

Кроме того, на территории резервата «Ертiс орманы», находящегося в ведении Комитета лесного хозяйства, зарегистрировали четыре лесных пожара.

Сагын Толеутаев напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере от 10 до 1 500 МРП.