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    20:49, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Десять часов тушили лесной пожар в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Десять часов тушили пожар в государственном лесном фонде Павлодарской области. Пламя не удавалось долго ликвидировать из-за ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Пожароопасный сезон в области официально начался 4 апреля. Уже за неделю произошло 30 пожаров, из них 21 – в пойме Иртыша. Чаще всего горели Павлодарский и Железинский районы.

    «В большинстве случаев причина возгорания – человеческий фактор», - сказал на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций заместитель акима области Мейрам Утешов.

    «В первую очередь это сельскохозяйственные палы, которые запрещены в стране, и которые землепользователи проводят незаконно и бесконтрольно, – отметил спикер. – А степные пожары часто приводят к лесным пожарам, которые очень трудно ликвидировать».

    Так, два пойменных пожара распространились на земли гослесфонда 12 апреля, «помог» им в этом сильный порывистый ветер.

    В первом случае с территории Иртышского сельского округа огонь перекинулся на гослесфонд Урлютюбского учреждения. Пожар локализовали спустя десять часов. Во втором случае пламя на земли гослесфонда Павлодарского лесхоза пришло с Мичуринского сельского округа. Общая площадь лесного пожара составила 1,6 гектара.

    Владельцы земельных участков, с которых начался огонь, установлены. На них будет подан иск в суд на возмещение ущерба.

    «11 апреля на территории Урлютюбского лесхоза в Железинском районе вдоль дороги Павлодар – Омск горели хвойные, – сообщил заместитель руководителя управления недропользования Сагын Толеутаев. – Из-за порывов ветра пожар перешел в верховой. Локализация – спустя два часа. Предположительная причина – умышленный поджог неустановленными лицами».

    Кроме того, на территории резервата «Ертiс орманы», находящегося в ведении Комитета лесного хозяйства, зарегистрировали четыре лесных пожара.

    Сагын Толеутаев напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере от 10 до 1 500 МРП.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Акимат Происшествия Павлодарская область
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