Десять автомобилей отправили на штрафстоянку после ночных гонок в Алматы

По данным департамента полиции Алматы, несколько автомобилей на высокой скорости устроили опасные заезды на одной из самых оживленных магистралей города.

Нарушителей заметил экипаж патрульной полиции. Информация была передана по радиосвязи, после чего к задержанию подключились ближайшие наряды.

В результате на проспекте Рыскулова западнее улицы Кудерина полицейские остановили колонну из десяти автомобилей.

— В отношении каждого водителя составлены административные материалы за допущенные нарушения правил дорожного движения, в том числе за создание аварийной ситуации и нарушения правил маневрирования. Транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку, — сообщили в ДП Алматы.

В полиции напомнили, что уличные гонки могут привести к тяжелым последствиям, поэтому подобные нарушения будут оперативно пресекаться, а виновные — привлекаться к ответственности.

Напомним, суд зачитал приговор по делу о ДТП о смертельным исходом, которое произошло 21 марта на проспекте аль-Фараби. Подсудимый 32-летний бизнесмен Александр Пак признан виновным в совершении преступления по статье 345-1 УК РК и осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.