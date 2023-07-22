Десантники ликвидировали пожар в военном городке в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожарный расчет войсковой части 16194 десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК оперативно ликвидировал пожар в военном городке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.



Горели гаражи в военном городке в Алматинской области. Возгорание обнаружил ефрейтор Альтаир Мухамедсалимов, обходивший территорию воинской части в составе патруля. Военнослужащий незамедлительно доложил дежурному, который направил пожарный расчет для тушения пожара.

Военнослужащие в составе 10 человек под руководством сержанта Бакытжана Калидолдаева ликвидировали огонь в течение получаса. Ситуацию осложнял порывистый ветер, из-за которого огонь мог перекинуться на соседние постройки.

«В основном эти гаражи жители военного городка используют как складские помещения. Мы действовали быстро, чтобы огонь не перекинулся в сторону жилых домов или воинской части. К счастью, никто не пострадал», - рассказал сержант Бакытжан Калидолдаев.

При тушении пожара расчет использовал все знания и навыки, полученные на занятиях, которые регулярно проводятся в воинской части. За оперативные, грамотные и решительные действия личный состав удостоился благодарности жителей военного городка и похвалы командира воинской части полковника Кали Тыкирова.