Дерзкое разбойное нападение на АЗС сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по горячим следам раскрыто дерзкое разбойное нападение на АЗС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

26 февраля в 04:00 в одну из АЗС, расположенную в Жетысуском районе, зашли двое парней, одетых в черное, лица которых прикрывали черные маски.

Злоумышленники не собирались покупать что-либо или заправлять авто, один из них сразу вытащил пистолет и направил на кассиршу-оператора, забрав деньги, разбойники ретировались с места преступления.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены трое мужчин, в возрасте от 20 до 24 лет, все уроженцы Туркестанской области. Подозреваемые были задержаны. Проводятся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по ст.192 ч.2 УК РК», - сообщил и.о. начальника управления Жетысуского района подполковник Асхат Даулетияров.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Задержанные водворены в ИВС ДП Алматы.

Сообщается, что из кассы они вытащили 135 тысяч тенге.











