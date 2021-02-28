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    19:37, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Дерзкое разбойное нападение на АЗС сняли на видео в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по горячим следам раскрыто дерзкое разбойное нападение на АЗС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    26 февраля в 04:00 в одну из АЗС, расположенную в Жетысуском районе, зашли двое парней, одетых в черное, лица которых прикрывали черные маски.

    Злоумышленники не собирались покупать что-либо или заправлять авто, один из них сразу вытащил пистолет и направил на кассиршу-оператора, забрав деньги, разбойники ретировались с места преступления.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены трое мужчин, в возрасте от 20 до 24 лет, все уроженцы Туркестанской области. Подозреваемые были задержаны. Проводятся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по ст.192 ч.2 УК РК», - сообщил и.о. начальника управления Жетысуского района подполковник Асхат Даулетияров.

    Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Задержанные водворены в ИВС ДП Алматы.

    Сообщается, что из кассы они вытащили 135 тысяч тенге.





    Теги:
    МВД РК Закон и право Видео Алматы
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