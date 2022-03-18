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    17:33, 18 Март 2022 | GMT +6

    Дерзкий налет на частный дом произошел в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Разбойное нападение произошло ночью в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции города, в один из домов по улице Кайсенова Медеуского района ворвались трое.

    «И, как установлено, они действовали по заранее разработанному плану. Нападавшим было известно, что в доме проживает одинокая женщина. Роли фигурантов были четко распределены: двое реализовали преступный умысел, еще один – остался у ворот, бдить обстановку. Хозяйку дома злоумышленники избили. Они забрали с собой ювелирные изделия на сумму свыше двух миллионов тенге. С целью раскрытия тяжкого преступления была создана следственно-оперативная группа, усиленная сотрудниками криминальной полиции города. Разбойное нападение раскрыто. Пока задержаны двое из трех подозреваемых. Поимка беглеца – дело времени. 37-летний гражданин Ж., а также 25-летний гражданин Ц. взяты под стражу. К слову, они оба ранее уже отбывали наказание за кражи чужого имущества, – сообщил начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

    По признанию задержанных, они несколько дней наблюдали за домом, прежде чем совершить нападение. Их добычей стали драгоценности, которые они поделили. Что-то удалось продать, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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