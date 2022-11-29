Держим на контроле - заместитель Премьер-Министра об аварии на ТЭЦ в Экибастузе

29 Ноября 2022, 11:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Правительство держит на контроле ситуацию, связанную с аварией на ТЭЦ в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На контроле держим, по крайней мере с Ажар Гиният (министр здравоохранения - прим. ред.) С самого начала на контроле. Постоянно она дает информацию, сколько людей в больнице, сколько рожениц, сколько детей, какая ситуация предпринимается. В случае ухудшения температуры запасной аэродром в Павлодаре уже был подготовлен. Нет никаких проблем в этом плане, то что случилось, это конечно, неприятная вещь. Все это связано вообще с износом, большая проблема», - сказал журналистам Серик Жумангарин после заседания Правительства.

Также журналисты поинтересовались, почему сегодня Премьер-Министр РК никого не наказал из-за возникшей ситуации.

«Я думаю, что придет время наказывать. Сначала в ситуации нужно разобраться досконально», - считает С. Жумангарин.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго» и ликвидировать все причины аварии.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Фото:Константин Шелков























