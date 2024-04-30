Деревья начали обрабатывать от вредителей в Алматы

В Алматы ведутся работы по биологической обработке зеленых насаждений в целях улучшения, сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, для наибольшего воздействия и повышения эффективности обработка проводится в ночное время при отсутствии осадков.

- По результатам проведённых работ в прошлых годах установлено, что наибольший эффект действия препаратов наблюдается против вредителей полифагов таких как каштановая моль, боярышниковая листовёртка, розанная листовертка, - отметили в пресс-службе акимата.

Для максимального воздействия на вредителей монофагов с прошлого года во время первого этапа (начало вегетации) проводится четырехкратная обработка дубов и двухкратная обработка тополей. В работе используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории РК с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.

Обработкой против листогрызущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний планируется охватить более 2,3 млн деревьев. Исходя из особенностей биологии вредителей и болезней, обработка будет проведена в ночное время и ранним утром.

В этом году биологическую обработку планируется провести в 4 этапа: с 29 апреля по 30 мая; с 10 июня по 10 июля; с 20 июля по 20 августа и с 30 августа по 30 сентября. График обработки может меняться в зависимости от погодных условий.