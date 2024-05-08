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    21:46, 07 Май 2024 | GMT +6

    Дерево упало на полицейский автомобиль в Алматы

    дерево, полиция
    Фото: кадр из видео

    В Алматы упавшее огромное дерево повредило несколько автомобилей, в том числе и патрульную машину, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с места происшествия распространяется в соцсетях.

    — На улице Нусупбекова в Алматы произошел курьезный случай: из-за обильных осадков в течение недели корни многих деревьев ослабли или даже загнили, что привело к падению одного из них на припаркованные автомобили, включая служебный автомобиль участкового полиции. Полицейские, находившиеся в машине, среагировали мгновенно и избежали серьезных последствий. Службы города уже приступили к ликвидации последствий происшествия, — говорится в пбликации в соцсетях. 

    В пресс-службе департамента полиции города отметили, что происшествие случилось 7 мая в 11:15 в Медеуском районе Алматы. Участковые инспекторы, находившиеся в служебном автомобиле, не пострадали.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Полиция Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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