Дерево упало на полицейский автомобиль в Алматы

В Алматы упавшее огромное дерево повредило несколько автомобилей, в том числе и патрульную машину, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях.

— На улице Нусупбекова в Алматы произошел курьезный случай: из-за обильных осадков в течение недели корни многих деревьев ослабли или даже загнили, что привело к падению одного из них на припаркованные автомобили, включая служебный автомобиль участкового полиции. Полицейские, находившиеся в машине, среагировали мгновенно и избежали серьезных последствий. Службы города уже приступили к ликвидации последствий происшествия, — говорится в пбликации в соцсетях.

В пресс-службе департамента полиции города отметили, что происшествие случилось 7 мая в 11:15 в Медеуском районе Алматы. Участковые инспекторы, находившиеся в служебном автомобиле, не пострадали.