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Дерево упало на летник в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Мая 2023, 01:00
Дерево упало на летник в Алматы Instagram/109_almaty

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вечером 25 мая на территорию летника одного из кафе, расположенного по проспекту Абая, упало дерево, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что специалисты Службы спасения и Медеуского акимата выехали на место и после обследования решили провести необходимые работы в светлое время суток. Пострадавших нет.

«Работы начаты сегодня утром специалистами экстренного экипажа, они проводили обрезку. Работу осуществили 4 спасателя личного состава и одна единица техники», - отметили в пресс-службе акимата.

Кроме того, сотрудниками управления экологии и окружающей среды Алматы осуществлен выезд для обследования упавшего ствола дерева. В ходе предварительного визуального осмотра установлено, что указанное дерево находилось в удовлетворительном состоянии.

«Для определения причины падения будет проведена экспертиза с привлечением научных сотрудников. Результаты заключения будут представлены позже», - заявили в акимате.

Видео падения дерева на летник ранее появилось в Сети.


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