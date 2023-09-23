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    00:14, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дерево упало на автомобиль в Алматы

    Дерево упало на автомобиль в Алматы
    Фото: кадр из видео

    В Алмалинском районе Алматы на автомобиль упало огромное дерево, видео с места появилось в Сети, передает МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС города, на пересечении улиц Желтоксана и Макатаева дерево упало на автомашину марки «Honda CR-V».

    «Распилом дерева и очисткой проезжей части занимается ГКП на ПХВ «Служба спасения 109» аппарата акима города Алматы. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

    Ранее в департаменте по ЧС сообщали о сильных осадках и дали рекомендации алматинцам. Специалисты призвали водителей снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь - по возможности остаться в квартире или на работе, а пешеходов - проявлять осторожность.

    Теги:
    Алматы ДЧС МЧС Происшествия
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