Дерево упало на автомобиль в Алматы

В Алмалинском районе Алматы на автомобиль упало огромное дерево, видео с места появилось в Сети, передает МИА «Казинформ».

По данным ДЧС города, на пересечении улиц Желтоксана и Макатаева дерево упало на автомашину марки «Honda CR-V».

«Распилом дерева и очисткой проезжей части занимается ГКП на ПХВ «Служба спасения 109» аппарата акима города Алматы. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

Ранее в департаменте по ЧС сообщали о сильных осадках и дали рекомендации алматинцам. Специалисты призвали водителей снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь - по возможности остаться в квартире или на работе, а пешеходов - проявлять осторожность.