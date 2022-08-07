7 Августа 2022 18:00

Деревья вырубили у моста в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее инициаторов незаконной вырубки деревьев привлекли к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Пользователей соцсетей возмутила вырубка деревьев по проспекту Шакарима. Представители акимата города и областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования выехали на место.

«Касательно спила и вырубки деревьев по проспекту Шакарима, в районе старого моста, сообщаем, что данный спил производил подрядчик по строительству нового моста. В проекте предусмотрены эти работы, но на момент спила у подрядной организации не было выписано разрешение на спил и вырубку зелёных насаждений, места компенсационной посадки не определили», - сообщил и.о. акима г. Семея Димитрий Гариков.

В акимате отметили, что для проведения дальнейших работ, подрядной организации потребуется провести общественные слушания и взять требуемые разрешительные документы.





Фото: semeynews.kz







