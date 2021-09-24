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Деревья массово вырубают в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Сентября 2021, 20:30
Деревья массово вырубают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы массово вырубили деревья по улице Жандосова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинцы в соцсетях пожаловались, что деревья массово вырубаются на пересечении улиц Жандосова - Навои.

В управлении зеленой экономики города прокомментировали случай.

«Специалисты вместе с экоактивистами выехали на место. На территорию их не впустили, по съемке с дрона без разрешения вырублено около 300 деревьев. Материалы будут переданы в природоохранную прокуратуру», - сообщили в управлении.

Недавно жители города пожаловались на вырубку деревьев по улице Керей-Жанибек хандар в Медеуском районе города. Они предположили, что среди них есть краснокнижные. Позже был составлен акт на незаконную вырубку около 300 деревьев.


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