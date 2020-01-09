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Депутаты встретились с молодежью Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК Артур Платонов и Жулдыз Омарбекова встретились с активной молодежью мегаполиса, членами Совета при городском филиале Молодежного крыла «Jas Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе встречи они посетили молодежный коворкинг центр, ознакомились с деятельностью и проектами МК «Jas Otan» и призвали всех быть активными во всех направлениях.
«Сейчас очень любят рассуждать на тему того, что молодежь утратила ценности, что все эгоисты, думают только о себе. Но вот смотря на этих умных молодых людей, понимаешь, что у нашей страны будет светлое будущее, потому что эти ребята уже понимают, что общественное благо – очень важно, что вместе мы единое целое… Они понимают и ощущают себя нужными в своей стране, которая создает для них условия, и они стремятся быть полезными, нужными и двигать страну вперед», - говорит Артур Платонов.
Депутат также подчеркнул о важности Года волонтера.
«Волонтер - это состояние души, потребность быть полезным обществу. Это глубинное осознание своей роли, высокой миссии, понимание того, для чего ты живешь, когда ты кому-то помог, кого-то спас. Ребята, несмотря на свой юный возраст, понимают важную задачу перед страной. Для волонтеров - это духовный порыв, они рады быть полезными», - добавил он.
Артур Платонов также добавил, что государство старается создать для молодежи максимум условий в разных сферах.
«Многое реализовано, еще значительную часть предстоит реализовать. Я думаю, что мы вместе достигнем этих высот. Проблем хватает, но они решаются сообща - это гарантия того, что мы сделаем это максимально», - сказал депутат.
В свою очередь Жулдыз Омарбекова призвала всех любить свою Родину, а значит получить хорошее образование, создавать семьи, заниматься волонтерством. Для этого в стране созданы все необходимые условия.
«Волонтерство – это делать добро, а не думать, что вы кому-то делаете добро. Это большая школа, школа убеждения«, - добавил она.
По ее словам, каждый человек должен отвечать только за свои поступки и трудиться во благо страны.
В ходе встречи молодые активисты задавали интересующие их вопросы и высказали свои предложения.
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