Депутаты просят продлить погашение кредита фермерам на один год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Ак жол» просят продлить погашение кредита фермерам на один. Об этом на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК сказал депутат Азамат Абильдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обеспокоенные ситуацией в сфере животноводства депутаты фракции «Ак жол» направили депутатский запрос заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру.

«Этот год выдался тяжелым для животноводства страны. Из-за отсутствия снега зимой, малого количества осадков взошло мало травы. Никто не прислушивается к голосу крестьян. Прошло полгода. Ни аким, ни власть пока не оказывает помощь крестьянам. К тому же, жаркие летние дни без осадков запылили все пастбища. Как известно, цена за солярку составляет 280 тенге, поэтому фермеры не могут собрать много сена. Цена за скот на откормочных площадках – 650-700 тенге за килограмм живого веса. Ведь на откормочных площадках очень дорого обходятся ежедневные корма. По сравнению с прошлым годом, стоимость кормов выросла на 90% , сено стало дороже в три-четыре раза. Если сохранится такая ситуация в следующем году количество маточного поголовья уменьшится на 50 %. Темпы производства мяса в Казахстане отстают на 10-15 лет. Мы не должны допустить общего сокращения маточного поголовья и падение закупочной цены скота , потому что, если цены упадут, то большинство хозяйств обанкротятся», - отметил Азамат Абильдаев.

Спикер считает, что Министерство сельского хозяйства занимается в основном выполнением показателей.

«Они (МСХ – авт.) призывают граждан помочь людям, сотрудники перечисляют зарплату в фонд. Таким образом, министерство демонстрирует неспособность Правительства оказывать помощь гражданам. На наш взгляд, этих мер недостаточно. В настоящее время профильное министерство не принимает эффективного решения. Например, 3,6 млрд тенге из правительственного резерва выделено Кызылординской, Мангистауской областям на удешевление кормов. Выделено 1,7 тысячи тонн ячменя по ценам на 17 % ниже рыночных. Субсидирование закупки кормов носит избирательный характер. Большая часть поддержки направлена только на эти две области. В этих регионах сосредоточено 6 % всего поголовья скота. Поддержка предоставляется выборочно, а маточное поголовье забивает на мясо каждый день. Меры поддержки нужны всей нашей стране. Министерство сельского хозяйства заявило о деструктизации кредита, но как получить эту поддержку неясно. Начался прием заявок от сельхозпроизводителей по кредитам. В связи с этим Аграрная кредитная корпорация сообщила, что в середине августа было получено всего 10 заявок. В АКК сказали, что рассматривают в стандартном порядке. На наш взгляд, такая ситуация создает риски коррупции, поддержка недоступна большинству пострадавших заемщиков», - пояснил Азамат Абильдаев.

В этой связи он зачитал рекомендации от депутатов фракции «Ак жол», чтобы не допустить массового сокращения поголовья скота.

«Необходимо продлить погашение кредита фермерам на один год, что не влечет дополнительных расходов для государства и для этого не нужно требовать от крестьян никаких справок, потому что получение каждого листа бумаги способствует коррупции. Аграрная кредитная корпорация должна предоставлять соцзаявителю в полном объеме, а не выборочно. Весной каждого года государство предоставляет селекционную субсидию на корма, а также другие средства. Из-за засухи нужно выдать эти средства в кратном размере. Для государства это не такая уж большая сумма. В третьих, субсидия на покупку маточного поголовья должна была быть выплачена Правительством до ноября – эти средства из бюджета долги государства перед крестьянами. Если мы не предоставим фермерам своевременную помощь по сохранению поголовья скота, то рост поголовья скота замедлится, производство мяса в Казахстане будет отставать примерно на десятки лет», - добавил Азамат Абильдаев.