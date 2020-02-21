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Депутаты предлагают сократить сроки таможенных процедур

21 Февраля 2020 16:28
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Депутаты предлагают сократить сроки таможенных процедур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Группа депутатов инициировала изменения в Таможенный кодекс. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы понимаете, там пределов совершенства нет вообще. Тем не менее наша страна очень хорошо продвигается по программе «Цифровой Казахстан». Это создает дополнительные возможности, чтобы упрощать таможенные процедуры, сокращать сроки, сокращать количество контактов бизнеса с таможенными органами. Законопроект очень простой: там, где раньше на различные операции уходило до 30 дней, мы сокращаем сроки до 15. Там, где было 10, сокращаем до пяти. Это стало возможным благодаря существующей ИТ-платформе», - сказал Альберт Рау на межведомственной комиссии в Министерстве юстиции.

В то же время, по его словам, есть некоторые несоответствия.

«В частности, есть жалобы от бизнеса, когда эта система зависает, получаются ошибки, либо где-то в районе Хоргоса отключили свет, случаются ошибки. И бизнес вынужден доказывать свою невиновность. И мы отдельной поправкой вносим освобождение бизнеса от ответственности в случае, если по вине самой электронной системы произошла какая-либо ошибка», - объяснил депутат.

Кроме того, в рамках законопроекта максимально переводятся в электронный формат беспошлинные магазины, таможенные склады, их приостановление и возобновление деятельности.

«То есть в таможенной сфере у нас уже 70% услуг оказывается в электронном формате. Принятие этого законопроекта увеличит долю перевода проводимых операций для внешних участников ВЭД (внешнеэкономическая деятельность - прим. ред.) в электронный формат. Соответственно, это влечет ускорение процессов, снижение коррупционных рисков. Постараемся осуществить до конца года», - пообещал А. Рау.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Мажилис, Минюст, Цифровой Казахстан,
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Азамат Сыздыкбаев

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