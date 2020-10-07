Депутаты партии «Ак жол» подняли проблему газификации Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК от фракции «Акжол» Берик Дуйсенбинов обратился к министру индустрии и инфраструктурного развития Бейбуту Атамкулову и министру энергетики Нурлану Ногаеву с депутатским запросом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня до сих пор есть те, кто отапливает жилье дровами и углем. На прошлой неделе в ходе встречи депутатов фракции «Ак жол» с жителями Туркестанской области нас информировали, что вопрос газификации там еще не решен. Жители села еще раз поднимали вопросы газификации, говорили о том, что красочные отчеты акимов далеки от реальности. Мы видим, что город Туркестан сегодня изменился, облик города соответствует статусу областного центра, город процветает. Но мы считаем, что развитие не должно ограничиваться только областным центром», - сказал Берик Дюйсембинов на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что Казахстан ставит перед собой высокую цель войти в число 30 развитых государств мира. По его словам страна, добывающея 50 млрд кубометров газа в год, не может обеспечить обогрев домов на газу.

«Тогда грош цена такому мировому рейтингу. К примеру, жители села «Биртилек» Келесского района Туркестанской области, населенных пунктов «Енбекши» и «Ораз ата», 4 года назад за счет собственных средств провели газопровод к своим домам. К сожалению, «голубое топливо» так и не дошло до них. Если до сих пор нет газа, почему у жителей уже 4 года назад брали деньги?», - спросил депутат.

«В свое оправдание уполномоченные органы приводят различные причины технического характера. Но конкретный и вразумительный ответ не получен и по сей день. Мы рекомендуем ответственным за это чиновникам переехать в эти неотапливаемые дома, обучать своих детей в холодных школах, греться даже в теплое время. Возможно, тогда найдется решение и проблема решится скорее», - заключил депутат.