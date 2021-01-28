Депутаты обеспокоены проблемой нехватки воды в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Нариман Турегалиев поднял проблему нехватки воды, с которой сталкиваются более 80 тысяч жителей 4 районов Западно-Казахстанской области, в том числе Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в регионе очень актуален вопрос водоснабжения. Область, которая в основном занимается животноводством, получает воду из России. Сегодня количество воды, поступающей в южные районы области из реки Волга через Саратовскую, Волгоградскую области РФ и впадающей в Большой и Малый реки региона, значительно уменьшилось. Кроме того, ежегодно растут расходы на получение воды», - сказал Нариман Турегалиев на пленарном заседании Сената, озвучивая депутатский запрос.

По его словам, сейчас 54 млн кубометров воды поступает с Саратовского канала, ещё 28 млн кубических метров - из Волгоградской области. Для покрытия фактических потребностей западноказахстанцев дополнительно необходим ещё 131 млн кубометров воды. При этом стоимость за доставку 1 кубометра воды в среднем составляет 4,6 рубля.

«Емкость небольших водохранилищ, расположенных вдоль двух рек, составляет 211 млн куб. м. Но сейчас эти водохранилища фактически пустуют. Эта ситуация приводит к отмиранию, минерализации, загрязнению вод и неизбежной гибели рыб и скота. Сложность водного вопроса настолько серьезная, что крестьянские хозяйства вынуждены ограничить объем воды, направляемый в лиманы, необходимый для заготовки кормов. Они будут рады хотя бы тому, чтобы воды хватало на водопой для скота», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что одной из основных задач, стоящих перед областью, являются увеличение поголовья скота, его переработка и экспорт. А дефицит воды серьезно мешает реализации этой цели.

«Крестьянские хозяйства в последние годы с помощью государственных программ закупили племенной скот за рубежом. Но из-за нынешних проблем есть риск, что мы потеряем все поголовье», - заявил сенатор.

Он также затронул и вопросы финансирования. По словам депутата, в прошлом году при утверждении республиканского бюджета на 2021-2023 годы вопрос по возмещению расходов по доставке воды жителям западного региона не был поддержан.

«Этот насущный для области вопрос не только создает трудности для занятия животноводством, но и негативно влияет на исполнение поручения Главы государства по развитию рыбного хозяйства», – добавил Н. Турегалиев и попросил главу Правительства, при уточнении бюджета уже в феврале-марте этого года выделить дополнительно 3,5 млрд тенге на расходы по доставке воды в объеме 131 млн куб. м.