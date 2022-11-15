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Депутаты не направляли в Минюст документ об утрате силы закона «О Первом Президенте РК»

15 Ноября 2022, 11:52
Депутаты не направляли в Минюст документ об утрате силы закона «О Первом Президенте РК»
15 Ноября 2022, 11:52

Депутаты не направляли в Минюст документ об утрате силы закона «О Первом Президенте РК»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин ответил на вопросы журналистов касательно проводимой работы по утрате силы закона «О Первом Президенте РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я и раньше говорил, у нас из Конституции исключены все упоминания об особом статусе первого президента, соответственно, проводится сейчас работа по приведению отечественного законодательства в соответствии с Конституцией. Закон, естественно, будет приведен в соответствии с Конституцией, закон о Первом Президенте – по нему тоже будет решение о признании утраты силы», - сказал Канат Мусин на брифинге в Правительстве.

По его словам, работа ведется в этом направлении планомерно, но сроки назвать пока не смог.

«Но законодательная инициатива принадлежит не только Правительству, она принадлежит также Президенту и депутатам Парламента. Поэтому такое решение может быть принято также и по инициативе депутатов, но пока на сегодняшний день такой законопроект в Министерство юстиции от Парламента не поступал, после поступления он будет отработан», - добавил глава Минюста.


Фото: primeminister.kz

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