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Депутаты Мажилиса: Строительство жилья должно решать социальные вопросы населения

23 Августа 2021 18:00
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Депутаты Мажилиса: Строительство жилья должно решать социальные вопросы населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Берик Оспанов и Фахриддин Каратаев в Шымкенте на строительной площадке многоэтажных жилых комплексов в микрорайоне Shymkent City обсудили со строителями проблемные вопросы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Сегодня на объекте ведутся строительно-монтажные работы в 6 десятиэтажных жилых домах. Общая площадь реализуемого жилья составляет 29 622 кв. м, или свыше 400 квартир. В настоящее время доля финансирования объектов составила 75% - а это порядка 4,2 млрд. тенге. Продажу квартир планируется реализовать в рамках программ «Шаңырақ 5-10-20», 5-20-25 и «7-20-25».

Ознакомившись с ходом строительных работ, депутат Мажилиса Берик Оспанов отметил, что при распределении жилья не стоит забывать и о социальном аспекте, так как строительство ведется в том числе и на средства из государственного бюджета.

Мажилисмен акцентировал внимание на важности строительства социального жилья для решения вопросов для малоимущих семей и социально-уязвимых слоев населения.

В свою очередь депутат Фахриддин Каратаев выразил обеспокоенность по поводу удорожания строительных материалов, в том числе и отечественного производства, что привело к значительному росту цен на жилье.


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#Мажилис   #Строительство   #Шымкент  
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