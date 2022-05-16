16 Мая 2022 10:34

Депутаты Мажилиса разъяснили вносимые изменения в Конституцию жителям Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана депутаты Мажилиса продолжают встречи с избирателями, рассказывая о важности прогрессивных конституционных реформ, вынесенных Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым на республиканский референдум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В Уральске депутаты Мажилиса Дания Еспаева и Ерлан Барлыбаев говорили об этом со студентами и преподавателями Западно-Казахстанского государственного университета им. Махамбета Утемисова.

Как отметили парламентарии, конституционная реформа предусматривает внесение поправок в треть статей Основного закона страны и затрагивает широкий спектр вопросов.

Говоря об этом, мажилисмены разъяснили, что Глава государства делегирует часть полномочий другим органам, что является продолжением процесса децентрализации власти. Кроме того, в Мажилис смогут попасть беспартийные казахстанцы, а маслихатам дадут право выбирать акимов городов и регионов из нескольких кандидатов, а не одного, как прежде. Наряду с ними, у граждан появится возможность в случае нарушения своих прав обращаться в Конституционный суд. В Основном законе предлагается прописать также норму о том, что земля и ее недра, растительный и животный мир и другие природные ресурсы принадлежат народу, право собственности на которые от его имени осуществляет государство.

Выступивший в поддержку республиканского референдума политолог Павел Добряков заявил, что сам факт проведения референдума – это нужный и важный шаг на пути к демократизации казахстанского общества.

Депутаты выслушали все предложения уральцев, согласившись с тем, что вносимые изменения в Конституцию необходимы для будущего нашей страны.

Мажилисмен Ерлан Барлыбаев отметил важность предлагаемых нововведений для улучшения жизни казахстанцев.

«Мы идем к правовому, демократическому государству. Теперь все зависит от каждого из нас. Надо проявить гражданскую позицию и выйти на референдум», - сообщил депутат.

Затем представители партии «Ак Жол» посетили Уральскую торгово-промышленную компанию.

В беседе с трудовым коллективом мажилисмен Дания Еспаева разъяснила особенности предстоящего референдума и пакета президентских политических реформ, которые предстоит реализовать в ближайшее время в республике.

Дания Еспаева заявила, что у избирателей появится возможность повлиять на освобождение от полномочий депутата, если тот не справляется со своими должностными обязанностями.

«Передача полномочий Президента внесет изменения в систему распределения бюджета. Если раньше отчет о распределении бюджета Счетный комитет докладывал лишь Президенту, то теперь эти полномочия будут переданы Парламенту. Высшая аудиторская палата будет отчитываться перед Парламентом. Это дополнительно расширит возможности для проверки расходования не только средств, выделяемых из республиканского бюджета, но и средств, содержащихся в квазигоссекторе, то есть ТОО, которыми владеет государство, АО, включая нацкомпании и холдинги», - уточнила Дания Еспаева.

Ранее сообщалось, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 5 июня 2022 года.