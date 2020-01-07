Депутаты Мажилиса посетили Туркестан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК посетили с рабочим визитом Туркестан. В числе народных избранников Байдильда Жылкышиев, Мансурхан Махамбетов, Уалихан Кайназаров, Кудайберген Ержан, Сакен Каныбеков и Мухтар Ерман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В ходе встречи с первым заместителем акима области Косманом Айтмухаметовым депутаты обсудили развитие региона и выполнение государственных программ. Мажилисмены также положительно оценили ход застройки областного центра.

Наряду с этим, народные избранники ознакомились с работой общественной приемной Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan», работающей в формате «Open spase». Во время встречи с работниками партии и членами фракции, парламентарии обменялись мнениями по интересующим их вопросам. В том числе были обсуждены изменения и дополнения, подписанные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, в некоторые законодательные акты РК.









Кроме того, в ходе рабочего визита мажилисмены посетили ряд социально-значимых объектов Толебийского района и встретились с местными жителями. В ходе встречи присутствующие задали волнующие их вопросы и получили полноценные ответы народных избранников.





Отметим, в течение недели депутаты посетят районы и города, встретятся с членами фракций и избирателями.



