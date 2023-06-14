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Депутаты Мажилиса почтили память погибших при пожаре в области Абай

Автор:  
Анеля Касымова
14 Июня 2023, 10:14
Депутаты Мажилиса почтили память погибших при пожаре в области Абай Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса почтили память погибших при пожаре в области Абай минутой молчания перед очередным пленарным заседанием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые коллеги, как вы знаете, в области Абай случилась трагедия. Последствия пожара привели к потере людей. Это не оставило равнодушным ни одного казахстанца. И в связи с этим 12 июня был объявлен Президентом днем общенационального траура. От имени всего депутатского корпуса мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших. Предлагаю объявить минуту молчания», - сказал председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

На сегодняшний день общая площадь пожара в области Абай составляет порядка 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара задействованы более 1500 человек, 321 единица техники и 14 вертолетов. С начала пожара осуществлено более 1300 сбросов воды объемом порядка 4 000 тонн. Два сотрудника лесничества, отравившихся угарным газом, идут на поправку.

Семьям погибших будут назначены пособия по потере кормильца из республиканского бюджета на всех нетрудоспособных членов семьи (детям до совершеннолетия), единовременная социальная выплата по потере кормильца из ГФСС на всех нетрудоспособных членов семьи. Также они будут обеспечены жильем с необходимой мебелью и получат единовременную выплату на погребение из ЕНПФ. Вместе с тем определяется кредитная нагрузка погибших лиц и членов их семей для списания кредитов. Из средств фонда «Қазақстан халқына» будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Более 40 казахстанских вузов готовы предоставить свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.

Мажилис   Абайская область   Пожар в области Абай  
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