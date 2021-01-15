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Депутаты Мажилиса Парламента РК седьмого созыва приносят присягу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новоизбранные депутаты Мажилиса Парламента РК седьмого созыва приносят присягу в рамках первой сессии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Мажилисе проходит первое заседание с новым составом.
Напомним, в Мажилис мандаты получили три политические партии, а также девять депутатов были избраны от Ассамблеи народа Казахстана.
По итогам прошедших выборов партия «Nur Otan» утвердила список 76 депутатов, партия «Ак жол» получила 12 депутатских мандатов в Мажилисе. В свою очередь «Народная партия Казахстана» получила 10 депутатских мандатов.
11 января были избраны 9 депутатов Мажилиса Парламента от Ассамблеи народа Казахстана.
Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента Казахстана VII созыва и поблагодарил депутатов прошлого созыва.
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