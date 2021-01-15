Депутаты Мажилиса Парламента РК седьмого созыва приносят присягу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новоизбранные депутаты Мажилиса Парламента РК седьмого созыва приносят присягу в рамках первой сессии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мажилисе проходит первое заседание с новым составом.

Напомним, в Мажилис мандаты получили три политические партии, а также девять депутатов были избраны от Ассамблеи народа Казахстана.

По итогам прошедших выборов партия «Nur Otan» утвердила список 76 депутатов, партия «Ак жол» получила 12 депутатских мандатов в Мажилисе. В свою очередь «Народная партия Казахстана» получила 10 депутатских мандатов.

11 января были избраны 9 депутатов Мажилиса Парламента от Ассамблеи народа Казахстана.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента Казахстана VII созыва и поблагодарил депутатов прошлого созыва.