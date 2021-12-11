Депутаты Мажилиса от АНК посетили Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана Мажилиса Парламента РК посетила Акмолинскую область, передает МИА «Казинформ».

В преддверии Дня Независимости 10 – 11 декабря 2021 года, в рамках осуществления депутатского контроля исполнения поручений Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева и Президента страны К.Ж.Токаева, данных на XXIX сессии Ассамблеи 21 октября т.г., депутаты Мажилиса Парламента РК Осин Ш.А. и Жумабаева А.К. посетили Акмолинскую область и провели встречи с членами Ассамблеи народа Казахстана и ее общественных структур, журналистами, лидерами общественного мнения, представителями молодежных, общественных и неправительственных организаций, руководящим составом общеобразовательных и средних специальных учебных заведений и студентами, а также с сельхозтоваропроизводителями г.Кокшетау, Бурабайского и Сандыктауского районов.

В ходе встреч общественность подняла вопросы субсидирования в сфере сельского хозяйства, расширения сферы применения государственного языка, как важного фактора консолидации казахстанского общества, пропаганды семейных ценностей, оптимизации процесса оказания государственных услуг, качества интернет-связи, трудоустройства, оказания мер поддержки молодежи и др. Кроме этого предложено рассмотреть вопросы применения зарубежного опыта для развития государственного языка.

В ходе встреч за плодотворную работу в сфере укрепления дружбы и согласия депутаты от имени Ассамблеи народа Казахстана вручили благодарственные письма ряду акмолинцев.