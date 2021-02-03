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    11:47, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Депутаты маслихатов пройдут повышение квалификации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты маслихатов пройдут повышение квалификации – такая норма прописано в одобренном сегодня Мажилисом законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Теперь депутаты маслихатов будут иметь право на подготовку и переподготовку и повышение квалификации за счет средств соответствующего бюджета. По данным уполномоченного органа, на эти цели будет выделено почти 647 миллионов тенге. Вместе с тем, в законопроекте нет механизма, как будет реализовываться данная норма. Например, как, кем, в каком формате, с какой периодичностью?», - сказала депутат Айгуль Нуркина на пленарном заседании Мажилиса.

    Она также поинтересовалась, как на практике будет реализовываться данная норма.

    По словам министра национальной экономики РК Асета Иргалиева, нормы предполагают обучение раз в пять лет в течение первых двух лет. Предполагается, что обучение будет проходить в филиалах госуправления, 40 академических часов.

    Напомним, сегодня депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти».


    Теги:
    Маслихат Парламент Мажилис
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