НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты маслихатов пройдут повышение квалификации – такая норма прописано в одобренном сегодня Мажилисом законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь депутаты маслихатов будут иметь право на подготовку и переподготовку и повышение квалификации за счет средств соответствующего бюджета. По данным уполномоченного органа, на эти цели будет выделено почти 647 миллионов тенге. Вместе с тем, в законопроекте нет механизма, как будет реализовываться данная норма. Например, как, кем, в каком формате, с какой периодичностью?», - сказала депутат Айгуль Нуркина на пленарном заседании Мажилиса.

Она также поинтересовалась, как на практике будет реализовываться данная норма.

По словам министра национальной экономики РК Асета Иргалиева, нормы предполагают обучение раз в пять лет в течение первых двух лет. Предполагается, что обучение будет проходить в филиалах госуправления, 40 академических часов.

Напомним, сегодня депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти».