Депутаты маслихата встретились с представителями столичной интеллигенции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы состоялся круглый стол на тему «Созидательные инициативы: новый формат, ясный взгляд, общее согласие», сообщает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на Елорда Инфо. Об этом передает МИА «Казинформ».

Совещание прошло под председательством заместителя акима города Нур-Султан Бахтияра Макена. Участие в нем приняли секретарь маслихата города Нур-Султан Ерлан Каналимов, заслуженный деятель Казахстана, доктор юридических наук общественный и научный деятель Есберген Алауханов, депутат Мажилиса Парламента РК I созыва кандидат педагогических наук, профессор Толеген Куанышев, академик Национальной академии РК, вице-президент Национальной академии естественных наук Казахстана доктор филологических наук, профессор Каримбек Курманалиев, общественный деятель, руководитель общественного объединения «Үш байлық» Оразкуль Асангазы.

В ходе совещания были презентованы планы работ депутатов столичного маслихата.

«Независимость - наше богатство, бесценная ценность. Как отметил Глава государства, в этом году — Год добрых общественных дел. Созидательную работу на пути к Независимости мы осуществляем вместе с вами. В этой связи ценность нашей Независимости должна быть глубоко заложена в сознании молодежи. Мы считаем, что это ответственная задача, которая возлагается на всех нас», — сказал Бахтияр Макен.

Вместе с тем заместитель акима города отметил особое место представителей интеллигенции в обществе, а также поблагодарил за активное участие в политической кампании в качестве независимых наблюдателей на выборах в Мажилис Парламента и маслихаты города, состоявшихся в начале года.

«В прошлом году в Нур-Султане прошли масштабные мероприятия. В частности, ряд улиц и школ столицы были названы в честь великих личностей. В их числе такие личности, как Смагул Садуакасов, Миржакып Дулатов, Сакен Сейфуллин, аль-Фараби, Машхур-Жусуп Копейулы. Также были названы улицы в честь Абиша Кекилбайулы и Фаризы Онгарсыновой. Такие инициативы будут продолжаться и впредь», — сказал заместитель акима столицы.

Пожелав успехов вновь избранным депутатам маслихата, представители интеллигенции напомнили им о том, что возложенные на них задачи являются важными.

Кроме того, представители интеллигенции выразили признательность за проделанную в работу в столице, а также обменялись мнениями по вопросам 30-летия Независимости, повышения статуса государственного языка и другим актуальным вопросам.

Так, Оразкуль Асангазы отметила, что рекламе на казахском языке следует уделять особое внимание.

«После переезда столицы в Целиноград все названия улиц перевели на казахский. Названия улиц, в первую очередь, указываются на казахском языке. Однако необходимо еще расширить сферу применения казахского языка. Депутаты маслихата при встрече с избирателями должны общаться с населением на казахском языке, в первую очередь», — сказала Оразкуль Асангазы.

В завершение встречи заместитель акима города Бахтияр Макен отметил, что ни одно предложение не останется без внимания.