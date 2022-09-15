Депутаты маслихата поддержали переименование столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты столичного маслихата поддержали переименование Нур-Султана в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решение принято на внеочередной сессии по вопросу переименования столицы. На ней присутствовали 25 депутатов из 31. Решение будет направлено на рассмотрение республиканской ономастический комиссии при Правительстве.

«В мировой практике есть такие прецеденты, когда переименовывали назад столицы, государства. Сейчас, когда мы входим в Новый Казахстан, новое название столицы – это символично. Как коренной житель, я поддерживаю возвращение городу названия Астана – его знают не только в Казахстане, но и в мире. Это узнаваемый бренд», – заявил депутат от партии «Ак жол» Аскар Смагулов.

Ранее секретарь городского маслихата Ерлан Каналимов пояснил порядок переименования столицы, который должен пройти несколько этапов. По его словам, общественные слушания и вынесение вопроса на внеочередную сессию маслихата – это «один из этапов прохождения целой процедуры».

«После наших заседаний, принятия решения, положительного либо отрицательного, будут заседания в республиканской ономастической комиссии. После этого документы будут направлены в Правительство. Правительство внесет проект указа на подпись Президенту. После официального выхода указа, в случае подписания указа, можно будет говорить о полноценном переименовании столицы», - сказал Ерлан Каналимов.