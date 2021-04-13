Депутаты маслихата и члены общественного совета Алматы получили вакцину от КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты маслихата Алматы и члены общественного совета при акимате города получили вакцину от COVID-19. Они призвали жителей не бояться и привиться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вакцинация проходила в поликлинике №17. В числе добровольцев были Нурлан Жазылбеков - член общественного совета и Президиума алматинской городской коллегии адвокатов, Алтынай Кобеева – депутат маслихата города, Жанат Касымжанова – экс-руководитель управления здравоохранения города, член общественного совета, Максут Кульжанов - доктор медицинских наук, профессор общественного здравоохранения (1995 г.), эксперт общественного совета, Ермахан Ибраимов – олимпийский чемпион 2000 года по боксу и депутат маслихата города.

Перед тем, как получить вакцинацию, депутаты и члены общественного совета проходили консультацию и осмотр врача. После прививки они в течение получаса находились под наблюдением врачей в специально отведенном кабинете.

«Хотя я врач и руководила управлением здравоохранения города, для меня тоже сложно было принять решение - вакцинироваться или нет. Вы знаете, что очень много литературы и просмотрев все это, я сегодня твердо убеждена, что нужно вакцинироваться. На сегодняшний день другого выхода нет. Чтобы выйти из пандемии, все наше население должно провакцинироваться. Должен сформироваться коллективный иммунитет. Благодаря этому мы выйдем из пандемии. Вернемся к прежней работе, все хотят общаться друг с другом в офлайн режиме. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки пошли в школу», - сказала Жанат Касымжанова.

Она посоветовала, в первую очередь, вакцинироваться тем, кто еще не болел коронавирусом.

Депутаты маслихата Алтынай Кобеева и Ермахан Ибраимов также призвали вакцинироваться всех казахстанцев.

«Вакцина для меня очень важна и считаю, что в целом прививаться нужно всем, чтобы не было дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Я даже не боялся и не переживал перед тем, как получить вакцину, сразу же решил получить прививку, как только мне об этом сообщили. Поэтому мы призываем вакцинацинироваться всех», - отметил боксер.

Алтынай Кобеева подчеркнула, что вирус можно победить лишь получив вакцину.

«Я пришла вакцинироваться, потому что считаю, что это мой гражданский долг и моя социальная ответственность. Это тоже мой вклад и мы тоже несем ответственность за свое здоровье и за здоровье окружающих. Такая ситуация впервые произошла в стране и в мире, и надо действительно идти с настроем, что данная вакцина тебе поможет. Это психологический аспект. Мои коллеги из депутатского корпуса уже приняли это решение, провакцинировались. Я тоже приняла решение, потому что, хочу показать пример своему коллективу, и тоже призываю всех алматинцев принять такое важное решение, так как это отношение к своему здоровью и это решение вопроса остановить эту болезнь», - добавила депутат.

Спикеры добавили, что в городе созданы все условия для горожан, вакцинироваться можно в любой поликлинике, в торгово-развлекательных центрах и других крупных общественных местах, список которых опубликован на сайте и официальных страницах акимата города. Можно записаться заранее через Е-gov, Call-центры или горячие линии поликлиник, можно прийти и сразу же получить вакцину.



