Депутаты готовят запрос касательно качества школьных зданий в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Жулдыз Сулейменова назвала самые приоритетные, по ее мнению, задачи, указанные в Послании Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение качественного образования - одна из важнейших стратегических задач для нашего государства на ближайшие годы. И в этом направлении наше государство уже приступило к реализации конкретных, значимых инициатив в области образования. Во-первых, как известно, с января текущего года зарплата учителей увеличилась на 25%. Глава государства отметил, что на эти цели было направлено 1,2 трлн тенге. Мы четко понимаем – для того, чтобы в школах работали квалифицированные, преданные своему педагогическому делу учителя, необходимо оказывать им всестороннюю поддержку, развивать и финансово их мотивировать», - сказала Жулдыз Сулейменова в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Отдельно спикер остановилась на поручении Главы государства касательно увеличения количества школ.

«Во-вторых, в стране планируется постепенное увеличение количества новых школ. Как вы знаете, в рамках Дорожной карты предвыборной программы партии Nur Otan было запланировано строительство 800 школ, что поможет решить вопросы трехсменных и аварийных школ. Глава государства дал поручение, чтобы эту цифру довести уже до 1 тысячи школ. Данный проект актуален в настоящее время, и мы готовим по нему соответствующий депутатский запрос, касающийся в первую очередь качества строительства школ», - отметила депутат.

По ее словам, новые школы должны быть полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием.

«Мы хотим, чтобы запланированные к строительству государственные школы были обеспечены предметными кабинетами и всем необходимым оборудованием для получения дополнительного профильного образования. С ростом новых технологий и уровень образования развивается быстрыми темпами. Поэтому оборудование наших школ не должно отставать от современных тенденций, чтобы школьники могли получать достойное качественно новое образование и быть конкурентоспособными в глобальном мире. Наши школы и образовательная программа должны соответствовать новому стандарту качества и новому содержанию образовательной политики», - подчеркнула мажилисвумен.

«Для меня лично очень отрадно, что Глава государства дал поручение о том, что уже сейчас нужно начинать этапный переход к подушевому финансированию полнокомплектных сельских школ. В системе, где существует подушевое финансирование, школы развиваются ускоренными темпами и создается благоприятная образовательная среда. Образование всегда было и остается главным и приоритетным вектором развития страны», - заключила Ж. Сулейменова.